ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي في الصين الشهر الماضي

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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن وتيرة الأنشطة اللوجستية في الصين ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الاتحاد أن مؤشر الأداء اللوجستي لشهر أكتوبر سجل مستوى 54.2 في المئة، بارتفاع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر.

وقال خه هوي، مدير المركز الصيني للمعلومات اللوجستية، إن قطاع اللوجستيات شهد تحسنا في الأداء مع زيادة التوظيف وتنامي الأرباح.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 53.2% في أكتوبر، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن سبتمبر، حيث ظل الطلب السوقي قويا، ما مكن القطاع من البقاء في منطقة التوسع.

وبحسب الوكالة الصينية، سجل مؤشر توقعات نشاط الأعمال مستوى 62 في المئة في أكتوبر، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن سبتمبر.

وذكر الاتحاد أن المؤشرين يوضحان أن قطاع اللوجستيات سيحافظ على زخم نمو مستقر مع استقبال البلاد لذروة موسم التسوق خلال العطلات المحلية والخارجية، مثل مهرجان التسوق لعيد العزاب الصيني، واحتفالات رأس السنة الجديدة.