البدري يدرس تغيير خطته للتخلص من صداع رأس الحربة

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعاني من أزمة في مركز رأس الحربة قبل مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ووصف البدري هذه الأزمة بـ"الصداع" في ظل إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي وعدم مشاركته في أي مباراة ودية خلال توقف الدوري، إضافة إلى خضوع أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي لجراحة للتخلص من "جسم زائد" في الركبة.

واستدرك المدير الفني للمنتخب عبر قناة (إم بي سي مصر) "لكن أثق في باقي اللاعبين المختارين حسام حسن وأحمد جمعة ومروان حمدي".

وألمح حسام البدري "أثق أيضا إذا لعبنا بخطة مختلفة".

وعن مباراتي التصفيات الإفريقية، قال البدري "بمتابعة كل المنتخب إفريقيا تطورت كثيرا، نحضر لمباراة كينيا، وشاهدت مبارياته ضد الجزائر والسنغال وتنزانيا في كأس الأمم، لديهم كم من المحترفين بالصين والسويد".

وفي سياق آخر، واصل تصريحاته "كل التقدير لكوبر وأجيري، مدربان كبيران، وكل التقدير لجميع المسؤولين السابقين، وعادتي لا أنتقد مديرين فنيين، لكل مدرب أسلوبه وفقا لفكره والقماشة المتاحة من اللاعبين وكيفية استخدامها وطبيعة المواجهات".

وعن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز، رد حسام البدري "كل الاحترام لإدارة بيراميدز، لكن قرارهم بشأن لاعبيهم لم يكن في وقته خاصة أثناء توقف الدوري".

وأتم تصريحاته "الأزمة انتهت، والفرصة متاحة أمام لاعبي بيراميدز في الفترة القادمة، وعلاقتنا جيدة بجميع الأندية، ولكن كان لابد من قرار تربوي".