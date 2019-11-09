أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، اليوم، مهنئا عمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد سعفان، فى تصريحات أمس، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف سعفان مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوى الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أصدر قرارا الأسبوع الماضى، بأن يكون غدا إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوى الشريف.