جنايات سوهاج: السجن المشدد 15 عاما لعاطل لاتهامه وآخر بقتل شخص في أخميم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما؛ لاتهامه وآخر بقتل شخص، دائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس، وناصر فؤاد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2017 داىرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو (أ. ن 19 عاما) عاطل وآخر، تهمة قتل المجني عليه (و. ب)، بأن قاما بخنقه والضغط على عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وإلقائه في مياه خلف سور محطة مياه، لإخفاء الجريمة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.