 الرئيس اللبناني يستعرض الواقع الصحي في بلاده وأوضاع المستشفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يستعرض الواقع الصحي في بلاده وأوضاع المستشفيات

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:34 م

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، الواقع الصحي في البلاد، وأوضاع المستشفيات الرسمية والخاصة، وشؤون الأدوية، خصوصا بالنسبة إلى المصابين بأمراض مزمنة، وذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وقال الأبيض - عقب اللقاء - إنه عرض على رئيس الجمهورية الوضع الصحي، ومشاكل القطاع الصحي بشكل عام، وتم التركيز على موضوعين أساسيين، أولهما موضوع الدواء وتأمينه للمواطن اللبناني، وخاصة أدوية الأمراض المستعصية، والثاني موضوع المستشفيات.

كما أكد الأبيض أن هناك سياسة دعم كامل لأدوية الأمراض المستعصية، يتم العمل حاليا على تأمينها، وقد بدأت تصل الى بعض المستشفيات.

وطلب الأبيض من الرئيس اللبناني دعمه عبر إصدار بعض القرارات المهمة، ليتمكن هذا القطاع من الاستمرار في عمله، فيما أكد الرئيس اللبناني على كامل دعمه لحقوق المستشفيات ولأهمية حصول المواطن اللبناني على الدواء في الوقت المناسب.

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