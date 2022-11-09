السفارة الألمانية في ذكرى سقوط سور برلين: كانت خطوة حاسمة لإعادة توحيد ألمانيا

يحتفل الألمان اليوم الأربعاء، بالذكرى الثالثة والثلاثين على سقوط سور برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية في 9 نوفمبر 1989.

وكتبت السفارة الألمانية بالقاهرة، عبر فيسبوك، إن "سقوط سور برلين بمثابة انتصاراً لحركة الديمقراطية في ألمانيا الشرقية وخطوة حاسمة نحو إعادة توحيد ألمانيا".

وتابعت: "نحتفل في هذا اليوم بالشجاعة التي تسلّح بها الناس في كافة أرجاء أوروبا الوسطى والشرقية في كفاحهم من أجل إحلال الحرية والديمقراطية وهذه هي القيم التي يجب أن نواصل الدفاع عنها اليوم في ضوء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

ماذا نعرف عن سقوط سور برلين؟

بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، تنازع الحلفاء والاتحاد السوفيتي على النفوذ في أوروبا حتى انقسمت البلاد إلى جزئين غربي سمي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، فيما تأسست في القطاع الشرقي جمهورية ألمانيا الديمقراطية. بل زاد الطين بلة احتدام الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفاءها من جانب والاتحاد السوفيتي من جانب آخر خلال تلك الفترة.

في أغسطس عام 1961، بنت سلطات ألمانيا الشرقية سورا يفصل برلين الشرقية عن برلين الغربية بطول 155 كيلومترا وبارتفاع يفوق ثلاثة أمتار. كما أقيمت نقاط للمراقبة الأمنية أشهرها "نقطة مراقبة شارلي".

وظلت ألمانيا منقسمة حتى التاسع من نوفمبر عام 1989، حين اندفع الآلاف من شباب ألمانيا الشرقية نحو إسقاط الجدار بين الألمانيتين ليمهد الطريق أمام الوحدة الألمانية.

وفي أغسطس 1990، انتخب هيلموت كول مستشارا لألمانيا الموحدة، وإعلان برلين عاصمة لها.

احتفالات على وقع تغير المناخ

وبالتزامن مع ذكرى سقوط جدار برلين، تظاهر نشطاء حماية المناخ عند بوابة براندنبورج التاريخية في برلين صباح اليوم الأربعاء.

علق المتظاهرون على البوابة لافتة كتب عليها - من بين أمور أخرى - "نتمنى نجاة للجميع".

وتشارك حركة "الجيل الأخير" الاحتجاجية في المظاهرة، ودعت إلى إبداء التضامن مع القضية، وذكرت الحركة في بيان: "في يوم التضامن نقف كمجتمع على حافة الهاوية".

ودعت الحركة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد تغير المناخ.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ COP27.

وشارك المستشار الألماني أولاف شولتس، شرم الشيخ، أمس، في القمة وترأس مائدة مستديرة رفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقشت الاستثمار في الطاقة المستقبلية وكيفية تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر. قبل أن يجري الجانبان محادثات ثنائية.