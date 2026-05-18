وزير الخارجية: الحكومة أنفقت أكثر من 550 مليار دولار لتحديث البنية التحتية في آخر 10 سنوات

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنَّ السنوات العشر الماضية شهدت إنفاق الحكومة أكثر من 550 مليار دولار على تحديث البنية التحتية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مدريد، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر يعكس مدى التقدم الذي تشهده البلاد وما توفره من فرص عمل واستثمارات.

ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية للاستثمار والعمل على تمكين القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مصر.

وأكد حرص مصر على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإسبانية في السوق المصرية، في ظل وجود فرص واعدة بقطاعات تتميز فيها إسبانيا بما تملكه من خبرات تكنولوجية واسعة وبخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفي قطاع النقل.

وأوضح أن الشركات الإسبانية تساهم بدور شديد الأهمية في تحديث وتطوير شبكات النقل في مصر وبخاصة النقل السككي، مشيرًا إلى أن هناك قطاعًا يمكن الاستفادة من خلاله ولإسبانيا خبرات كبيرة به وهو قطاع السياحة.

ونوه بأنّ هناك إمكانية لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا بدور الشركات الإسبانية في دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بمصر، وعبر عن التطلع عن مزيد من الانخراط لهذه الشركات في قطاعات مختلفة.

وأكد أنه يتم العمل المشترك للبناء على الزخم الذي ولده منتدى الأعمال الذي عُقد على هامش زيارة ملك إسبانيا لمصر في سبتمبر الماضي، موضحًا أن هناك مناطق اقتصادية خاصة على طول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الإسبانية.