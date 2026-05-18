قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنَّ زيارته الحالية إلى إسبانيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مدريد، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الماضي تطورًا غير مسبوق من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا.

وأشار إلى أن تلك الزيارة شهدت ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ثم زيارة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر الماضي والتي شهدت انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين.

ولفت إلى أن زيارة ملك إسبانيا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر 2025 بما قدم دليلًا إضافيًّا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدي.

وأشار إلى أنَّه بحث مع نظيره الإسباني آخر مستجدات العلاقات بين البلدين وكيفية وضع جدول تنفيذي لتطبيق الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في فبراير 2025.

ونوه إلى الاتفاق على أهمية الحفاظ على وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين بما يعكس الحرص المشترك على الاستمرار في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرفع.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مثمنًا جهد ونشاط الشركات الإسبانية في مصر ودورها في تنفيذ رؤية 2030 والمشاركة في تنفيذ مشروعات التحديث بمصر.