ميدو يكشف تفاصيل إصابة متولي مع المنتخب وسر غضب الأهلي

قال الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، إن هناك حالة من الغضب داخل النادي الأهلي في الساعات الماضية، بسبب إصابة مدافع الفريق الأحمر محمود متولي في معسكر منتخب مصر.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أعلن أمس الثلاثاء، استبعاد محمود متولي من المعسكر بسبب تعرضه للإصابة، فيما تم استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري لمعسكر الفراعنة.

وأضاف ميدو في تصريحات تليفزيونية: "حدث اتفاق بين الأهلي ومنتخب مصر من أجل إعداد متولي بأحمال بدنية معينة، لتفادي تعرضه لإصابة جديد خلال التدريبات، وبخاصة أن اللاعب عائد من إصابة."

وأوضح ميدو: "مسؤولو الأهلي يرون أن سبب إصابة متولي مع المنتخب، عدم إعداد برنامج خاص للاعب في تدريبات الفراعنة."

وأتم:" برنامج الاستشفاء الخاص بـ متولي في منتخب مصر، كان من المفترض أن يتم بشكل معين، ولكن هذا لم يحدث مما تسبب في غضب الأهلي."