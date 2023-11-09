جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض – أرض أطلق نحو إيلات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى رصد صاروخ أرض - أرض أطلق نحو إسرائيل وقد تم اعتراضه في منطقة البحر الأحمر من قبل منظومة الدفاع الجوي (حيتس) قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، بحسب وكالة أنباء "معا" الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إن "الدفاعات الجوية باستخدام نظام السهم حيتس لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى" تمكنت من اعتراض الصاروخ.

وأضاف أدرعي أن الصاروخ "لم يخرق الأجواء الإسرائيلية"، وفقا لموقع "العربية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة أصابت مبنى مدنيا في إيلات بجنوب إسرائيل، وقال إن فحص الطائرة المسيرة وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق.