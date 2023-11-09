طائرة درون تستهدف قاعدة جوية للقوات الأمريكية بالعراق

قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز"، مساء الخميس، إن طائرة بدون طيار (درون) مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية في أربيل بشمال العراق، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها.

وأمس الأربعاء، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، باربرا سترول، إن القوات الأمريكية تشن طلعات غير مسلحة بطائرات بدون طيار فوق قطاع غزة.

ويأتي ذلك بينما تواصل "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، حيث أعلنت، أمس الأربعاء، استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرات بدون طيار، في ثلاث عمليات متفرقة.

كما قصفت القاعدة الأمريكية، في الشدادي جنوبي الحسكة، بالطائرات الدرونز أيضاً، ضمن عمليتين متفرقتين، وفقاً لموقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وإضافة إلى ذلك، استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور بضربات صاروخية.