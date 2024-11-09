 الصحة: حققنا نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث.. والنسبة انخفضت من 75% إلى 20% - بوابة الشروق
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الصحة: حققنا نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث.. والنسبة انخفضت من 75% إلى 20%

محمد شعبان
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 4:21 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 4:21 ص

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن مصر حققت نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث، لافتة إلى انخفاض المعدلات من 75% إلى 20%.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أن مفهوم العفة يرتبط بالعقل والتربية وليس بالختان.

وتابعت: «ما زال هناك تقبل لتغير الناس لفكرها، لأن العفة في العقل والتربية والسلوك والارتباط بربنا من أول النشأة، وليست بالأعضاء التناسلية».

وشددت على أهمية الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن «85% من مخ الطفل يتكون من لبن الأم»، مستشهدة بالآية القرآنية التي تحث على الرضاعة لمدة عامين كاملين في قوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة».

ونوهت أن البديل في حالة تعذر الرضاعة الطبيعية من الأم؛ يكمن في الاستعانة بمرضعة أخرى؛ لإرضاع الطفل كما في قول تعالى «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى»، قائلة: «ربنا سبحانه وتعالى لم يقل بأن تعطي لطفلك لبن بقر أو لبن بودرة».

وأضافت أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن باقي الثدييات بالعقل، ولذلك جعل في لبن الأم بعض الأجسام تساعد على النمو الطبيعي للمخ، لاسيما في السنة الثانية من عمر الطفل، موضحة أنه «لا أحد يعرف كيف تصنع هذه الأجسام».

 

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