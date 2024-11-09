أبدى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق، خلال مباراتي غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا والتي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراتين.

وطالب المجلس بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه، خاصة وأن الفريق، تم حرمانه من احتساب ركلتي جزاء في مباراتي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على التوالي، في حين يتم احتساب ركلات جزاء لبعض الأندية الأخرى من وحي الخيال في مهرجان من ضربات جزاء لا أصل لها ولا وجود.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا قال خلاله: «يبدو أن لجنة الحكام مصره على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق أخطاء غير مقبولة».

وأضاف: «النادي الاسماعيلي سيكون له وقفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة من جانب التحكيم، وإذا لم تتحقق العدالة التحكيمية في مسابقة الدوري في موسمه الاستثنائي فما هي الحكمة من الاستمرار في مسابقة لا يتوفر لها أبسط قواعد العدالة وتكافؤ الفرص».

وتابع البيان: «يهدد المجلس بتعليق المشاركة في مسابقة الدورى، حال استمرت تلك الأخطاء خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار في ظل هذا الموسم الاستثنائي الذي تمر به الكرة المصرية».

واختتم: «يهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند استمرار دعم الفريق حتى يعود إلى سابق عهده في القريب العاجل».