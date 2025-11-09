الكويت تستضيف الاثنين المقبل مؤتمر ومعرض كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم السبت عن استضافة دولة الكويت مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج، الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي اليوم السبت إن المؤتمر يقام برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة) الدكتور صبيح المخيزيم ويأتي تأكيدا على مكانة الكويت الريادية في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضافت حياة أن المؤتمر يأتي أيضا تجسيدا لرؤية الكويت في دعم مسيرة التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر إلى جانب تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد من أبرز الفعاليات الخليجية المتخصصة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة إذ يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة أحدث التطورات التقنية والعلمية واستعراض التجارب الناجحة في مجالات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأفادت بأن المحاور الرئيسة للمؤتمر تشمل (تشغيل وضبط أنظمة القوى الكهربائية) و(تطوير الشبكات الكهربائية واقتصاديات النظام) و(أسواق الكهرباء والتشغيل الإقليمي) و(أنظمة التوزيع وحلولها الذكية) و(المحطات الكهربائية والمعدات عالية الجهد) و(الحماية والأتمتة والتحكم المتكامل بالشبكات).

وذكرت حياة أن المؤتمر يعد منصة خليجية موثوقة لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة سبل تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية وتعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وبينت أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لعرض تجارب الكويت في مجالات ترشيد وكفاءة الطاقة الكهربائية والتحول الرقمي بما يعزز مكانتها الإقليمية ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.