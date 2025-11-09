الفار يلغي هدف الجزيري في شباك الأهلي

شهدت مواجهة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أحداثًا مثيرة في نهائي كأس السوبر المصري، كان بطلها سيف الدين الجزيري.

وأحرز سيف الدين الجزيري هدفًا للزمالك في الدقيقة 78 برأسية رائعة قلّص بها الفارق، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود لمسة يد على اللاعب قبل تسجيل الهدف.

وتشير النتيجة بتقدم الأهلي بثنائية دون رد، بعدما سجل مروان عطية الهدف الثاني من تسديدة رائعة على الطائر، بعد تلقيه عرضية متقنة سكنت شباك محمد عواد.

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شرقي، ليواصل الفريق الأحمر تفوقه في اللقاء ويسير بثبات نحو التتويج باللقب.