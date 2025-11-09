دبي تستضيف «آيكوم دبي 2025» الثلاثاء المقبل

تستضيف اللجنة التنظيمية لمؤتمر "آيكوم دبي 2025" المؤتمر العام الـ 27 للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في قطاع المتاحف، والذي ينعقد في دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 4500 مشارك من خبراء المتاحف وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وتستهل الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أعمال المؤتمر الدولي بكلمة رئيسية تمهد لأسبوع من الحوارات، حيث يبحث المؤتمر سُبل تمكين المتاحف من مواكبة التحوّلات المتسارعة في المجتمعات المعاصرة والتصدي لتحدياتها، مؤكدا الدور المحوري للمتاحف في صون الذاكرة الجماعية وتعزيز أثرها الثقافي والتنموي.

وسيشهد الحدث العالمي تقديم كلمات رئيسية لمجموعة من كبار المسؤولين إلى جانب شخصيات ثقافية وخبراء ومتخصصين في القطاع، ومن أبرزهم وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ووزير الثقافة الشيخ سالم بن خالد القاسمي، ووزيرة الدولة نورة الكعبي، ومديرة قسم الثقافة وحالات الطوارئ - قطاع الثقافة -اليونسكو كريستا بيكات، والنحات والفنان الغاني المشهور إل أناتسوي، والمهندسة المعمارية سمية فالي، رئيسة "استوديو كاونترسبيس" للأبحاث في جنوب أفريقيا.

وسيتضمن الحدث العالمي تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية التي تستعرض العديد من الأفكار التي تبرز دور الشباب في تشكيل ملامح مستقبل القطاع، وتسلط الضوء على مساهمة المتاحف في حفظ وصون التراث غير المادي، وقدرتها على تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.