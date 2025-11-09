محافظ مطروح: الانتهاء من تجهيز مقار ولجان انتخابات مجلس النواب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالمقار واللجان الانتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب، والمقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 10، 11 نوفمبر الجاري، بإجمالى عدد أصوات انتخابية بالمحافظة 375 ألفا و543 صوتا انتخابيا على دائرتين انتخابية منها 241 ألفا و249 صوتا انتخابيا بالدائرة الأولى، والتى تشمل مدن "مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والسلوم" في 71 مركزا ولجنة انتخابية، وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

بينما تضم الدائرة الثانية 134 ألفا و294 صوتا انتخابيا بمدن "الحمام، العلمين، الضبعة، سيوة"، وذلك من خلال 56 لجنة ومركزا انتخابيا، وتقع اللجنة الانتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات "اليابانية سابقاً".

وأكد محافظ مطروح، أنه اطمئن على تكثيف الجهود والانتهاء من التجهيزات الإدارية بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب والاستعداد، والمرور الميداني من رؤساء المدن على جميع اللجان الانتخابية والتأكد من تهيئة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة والإنارة، وتأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية، إلى جانب توفير المقاعد والمظلات ووسائل التهوية والراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم لتوفير البيئة الانتخابية المناسبة لأداء عملية التصويت بسهولة ويسر.

وشدد على تكاتف جهود الجهات المعنية والتنسيق التام فيما بينها لظهور المحافظة بالشكل الحضارى اللائق خلال هذا العرس الانتخابي، ومع قيام مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالمتابعة والتنسيق التام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانسيابية والانضباط، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحيادية التامة ووقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع تحفيز وتشجيع أبناء المحافظة على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني في هذا الاستحقاق الدستوري.