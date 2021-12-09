نظم فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، احتفالية فنية وثقافية بعنوان: "مبدعون لهم بصمة في تراثنا" بقصر ثقافة الأسمرات، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقام برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وبدأت الفعاليات بعقد ندوة بعنوان "مبدعون لهم بصمة في تراثنا في ضوء استراتيجية ٢٠٣٠" ألقاتها الدكتورة نورا عبدالعظيم، إذ أكدت على أن الإعاقة ليست في الجسد والعقل فقط وإنما في الإرادة، ثم تحدثت مروة الشريف عن قصص لمتحدي الإعاقة ستيفن هوكينج نموذجا.

كما أقيمت مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية، منها عرض فني للتنورة التراثية والتي رقص الأطفال على أنغامها، مع فقرة المهرج، هذا بجانب ورشة حكي بعنوان: "الأطفال والشجرة" قدمها حسام قطب، هدفت الورشة إلى بيان قدرة الأطفال ذوي الهمم على تقديم المساعدة والعون للأصدقاء، مع ورشة "رسم وتلوين"، بالإضافة إلى ورشة "حلي".

كما أقيم معرض مشغولات يدوية شارك به قصر ثقافة المطرية، بجانب معرض رسم للصم مترجم بلغة الإشارة لنجلاء شحاتة.

ومن جانبها، ذكرت د. جيهان حسن مدير عام الفرع، أن الهيئة تحرص دائما على تشجيع ودعم ذوي الإعاقة لتمكينهم فى المجتمع، ليصبحوا شركاء في التنمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الفرع يتبنى تدريبهم وتعلمهم وتنمية مهاراتهم، فكانت هذه الفاعلية استكمالا لمد جسور التواصل الممتد والمستمر بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم في المجتمع، وذلك حضور طلاب مدرسة التربية الفكرية بالمنيل وأبناء حي الأسمرات.