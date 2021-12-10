مستشار ألمانيا يتعهد ببذل جهود مع الولايات لتسريع وتيرة تطعيمات كورونا

تعهد المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، ببذل جهود مشتركة مع الولايات من أجل تسريع وتيرة تطعيمات كورونا بصورة ملحوظة.

وفي أعقاب مشاورات أجراها مع رؤساء حكومات الولايات، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الخميس، إن مسألة أن يأخذ أكبر عدد ممكن من الناس جرعات تنشيطية أصبحت أمرا أكثر إلحاحا الآن في ضوء التغييرات التي طرأت على انتشار العدوى، وذلك في إشارة إلى ظهور متحور أوميكرون الجديد.

وأضاف شولتس أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة الجديدة المختصة بإدارة أزمة كورونا اجتماعا مع الولايات في الأسبوع المقبل لدعم تقديم المزيد من عروض التطعيمات.

وطالب بتتبع الوضع في الوقت الراهن بشكل دائم، وقال إن من المنتظر أن تتمكن الحكومة الاتحادية والولايات من أخذ قرارات على المدى القصير.

وأكد الهدف الخاص بتوفير 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام لاستخدامها في إعطاء الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية.