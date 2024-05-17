 حكومة غزة: إغلاق إسرائيل المعابر أعاد شبح المجاعة من جديد - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 10:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حكومة غزة: إغلاق إسرائيل المعابر أعاد شبح المجاعة من جديد

آية صلاح
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 9:35 م

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من أن شبح المجاعة عاد إلى القطاع من جديد مع استمرار إسرائيل في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المكتب في بيان له، إن "شبح المجاعة عاد ليهدد من جديد محافظتي غزة والشمال مع استمرار إسرائيل في إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم".

وأضاف أن "أزمة الأمن الغذائي تتفاقم في محافظات الوسط والجنوب، لا سيما مع نزوح عشرات الآلاف من مدينة رفح جراء الاجتياح الإسرائيلي للمدينة".

وطالب المكتب الإعلامي بـ"انسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح في ضوء الكارثة الإنسانية التي تزداد مأساوية" بالقطاع.

وتابع: "في ظل الحديث عن الرصيف المائي نؤكد أن المعابر البرية هي الأكثر جدوى وفاعلية لإيصال المساعدات إلى القطاع".

ودعا المكتب، المجتمع الدولي إلى "التداعي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا بالقطاع".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك