عودة البريق لألبومات الصيف بموسم غنائى ساخن

• مفاجآت جديدة لعمرو دياب وهشام عباس ونانسى وحماقى

يعد الصيف هو الموسم الرئيسى للألبومات الغنائية منذ سنوات طويلة باعتباره موسم الانطلاق إلى الشواطئ والأماكن المفتوحة، وبالتالى كل مطرب يستعد مبكرا لهذا الموسم، خاصة أن نجاح الألبوم أو على الأقل أغنية يعنى مزيدا من الانتشار والنجومية، وكذلك مزيد من الحفلات، وهو ما يؤكد أن الصيف كله فوائد لنجوم الغناء.

وعلى مدار سنوات طويلة شهد الموسم الصيفى ميلاد نجوم أصبح لهم صدى كبير فى عالم الأغنية مثل على حميدة وأغنيته الشهيرة «لولاكى» عام 1988 والتى ما زالت تتربع على الأغنية أو الألبوم الأكثر مبيعا، وهناك أسماء أخرى مثل محمد فؤاد الذى ظهر بأغنيته «فى السكة»، وتبعهم محمد محيى بأغنية «أعاتبك»، ومصطفى قمر بألبوم «وصاف» وهشام عباس، وبالتأكيد عمرو دياب كان له نجاحات كبيرة فى موسم ألبومات الصيف، ويدخل القائمة حميد الشاعرى ومنى عبد الغنى والراحل علاء عبد الخالق، الصيف دائما كان مصنع النجوم وأغنياته لا تنسى، وما زالت تحتل الصدارة فى عالم المبيعات، ولذلك ورغم تراجع صناعة الأغنية وبالتحديد الكاسيت ثم الـ «سى دى»، ودخول المنصات الغنائية كبديل فعال يحيى آمالا ويعوض ما حدث من تدمير لصناعة الأغنية على المستوى العربى.

نجد هذا العام كل الأجواء مهيئة لموسم صيفى ساخن، لاسترجاع ذكريات الماضى لأن أغلب النجوم سيكون لهم تواجد، وأبرزهم عمرو دياب الذى يستعد لطرح مجموعة من الأغانى الجديدة يواصل العمل عليها خلال الأيام الحالية تمهيدا لطرحها خلال موسم صيف العام الجارى الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «تامر حسين وعزيز الشافعى وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى»، عمرو دائما ما يكون حريصا على التواجد بشكل مختلف، باختيار عدد كبير من الأغانى ثم ينتقى من بينها عدد لا يتخطى الـ 8 أغانٍ، يطرحها تباعا، وهذا الصيف، قرر طرح 3 أغانٍ خلال الصيف.

تقدم أنغام هذا الصيف ألبوما تعمل عليه خلال الفترة الحالية، حيث تقوم بتسجيل الأغانى الخاصة به، والتى قررت طرحه على الجمهور خلال الفترة المقبلة، وتتعاون أنغام مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «تامر حسين وعزيز الشافعى وأمير طعيمة ومدين وخالد عز وطارق مدكور».

يستأنف محمد حماقى تسجيل ألبومه الذى بدأ الإعداد له منذ العام الماضى لكن الحرب على غزة أدت إلى التأجيل، وقد عاد ليواصل التسجيل الأيام الماضية ليلحق بموسم الصيف، حماقى يتعاون فى ألبومه الجديد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «فلبينو أحمد ومحمد قماح ومدين وتامر حسين وأيمن بهجت قمر وخالد عز وتوما وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى».

اللبنانية نانسى عجرم تدخل الموسم، بأغنية بعنوان «ترقص جنبى» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور؛ حيث انتهت من تسجيلها خلال الأيام الماضية ومن المقرر طرحها بعد انتهاء موسم عيد الأضحى مباشرة.

يشارك أيضا المطرب هشام عباس فى موسم صيف 2024، من خلال ألبومه الجديد الذى يواصل تسجيله خلال الفترة الحالية، وحدد شهر أغسطس القادم لطرحه على الجمهور.

ومن المقرر أن يطرح هشام أولى أغنيات ألبومه الجديد «كلامها حلو» بعد نهاية عيد الأضحى مباشرة، على أن يطرح باقى أغانى الألبوم خلال موسم الصيف، ويتعاون هشام مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما».