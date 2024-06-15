 الأوقاف تناشد المصلين الالتزام بالأماكن المخصصة.. لا يجوز صلاة المرأة بجانب الرجل - بوابة الشروق
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الأوقاف تناشد المصلين الالتزام بالأماكن المخصصة.. لا يجوز صلاة المرأة بجانب الرجل

محمد شعبان
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 10:46 م

قدم الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إلى تخصيص الوزارة أكثر من 6 آلاف ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بجانب المساجد، مؤكدا أن المحافظات أتمت تجهيزها وفرشها لاستيعاب المصلين.

ونوه إلى تخصيص أماكن منفصلة للسيدات داخل الساحات والمساجد، مناشدًا المصلين بـ «الالتزام بهذه القواعد».

وشدد رئيس القطاع الديني، على أنه «لا يجوز شرعا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد»، مطالبا الجميع بالتعاون والالتزام بالأماكن المخصصة.

وأوضح أنه تم نشر نص خطبة العيد على موقع الوزارة، مشيرا إلى التأكيد على الأئمة بـ«عدم الإطالة» في الخطبة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، على أن لا تتجاوز 10 دقائق كحد أقصى.


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