قدم الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إلى تخصيص الوزارة أكثر من 6 آلاف ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بجانب المساجد، مؤكدا أن المحافظات أتمت تجهيزها وفرشها لاستيعاب المصلين.

ونوه إلى تخصيص أماكن منفصلة للسيدات داخل الساحات والمساجد، مناشدًا المصلين بـ «الالتزام بهذه القواعد».

وشدد رئيس القطاع الديني، على أنه «لا يجوز شرعا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد»، مطالبا الجميع بالتعاون والالتزام بالأماكن المخصصة.

وأوضح أنه تم نشر نص خطبة العيد على موقع الوزارة، مشيرا إلى التأكيد على الأئمة بـ«عدم الإطالة» في الخطبة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، على أن لا تتجاوز 10 دقائق كحد أقصى.