تقرير: حادث صعب ثاني لجنود الاحتلال في غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن "حادث صعب" ثاني في مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بعد تفجير عبوة ناسفة في جنود من اللواء 179، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة "حماس"، إيقاع قوة إسرائيلية مُدرعة بـ "كمين" أُعدّ مسبقًا على مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان، إنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقًا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضحت: "فور وصول القوة (الإسرائيلية) المدرعة للمكان تم تفجيره، وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، نفّذت كتائب القسام كمينًا مركّبًا ضد آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

واعترف جيش الاحتلال، بمقتل 8 من جنوده وضباطه؛ بينهم نائب قائد وحدة الهندسة.