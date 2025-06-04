اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يعين المهندس أحمد العصار مستشارًا فنيًا

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعيين المهندس أحمد محمد سعيد العصار مستشارًا فنيًا للاتحاد، وذلك في إطار خطته لتعزيز قدراته الفنية والتنموية، ووضع سياسة جديدة للعمل الأهلي الاقتصادي تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي.

ورحب المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، بانضمام العصار، مؤكدًا أن خبراته الواسعة في مجالات تطوير الأعمال، والعلاقات الحكومية والدولية، وقطاع البترول، تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل الأهلي التنموي في مصر، مشيرًا إلى أهمية دعم الاتحاد بكوادر استشارية قادرة على مواكبة التحديات ودعم رواد الأعمال.

تخرج المهندس أحمد العصار في كلية الهندسة – قسم الكيمياء بجامعة الإسكندرية، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما اجتاز دورة متقدمة في مهارات القيادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب دراسته في مجالي الاستراتيجية والأمن القومي.

ويشغل العصار منصب رئيس مجلس إدارة شركة "لينكس للاستشارات وتطوير الأعمال"، وهو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات السياسات العامة، ويتمتع بخبرات متنوعة في التعامل مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. كما يقدم برنامج "حوار عن قرب" على قناة TeN، ويكتب مقالات رأي في عدد من الصحف المصرية، وهو مؤسس صالون "إضاءات الثقافي".

وقد أعرب العصار عن تطلعه لدعم أهداف الاتحاد من خلال تعزيز علاقاته بالجهات الحكومية والدولية، وتيسير سبل التمويل والتدريب الفني، والمساهمة في توطين التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن انضمامه للاتحاد يأتي من إيمانه بدور ريادة الأعمال في بناء اقتصاد وطني يقوده شباب ومصنّعون يمتلكون الإرادة والقدرة على التطوير، في إطار شراكة فعالة بين المجتمع المدني والدولة.