إيهاب أمين: التتويج بلقب دوري السوبر للسلة جاء بعد موسم صعب

أكد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب دوري السوبر لكرة السلة، هو الهدف الأهم للفريق خلال الموسم.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر، على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2، في الدور النهائي الذي أقيم بنظام Best Of 5.

وأكد إيهاب في تصريحات صحفية، أن التتويج باللقب هي اللحظة الأسعد له خلال الموسم الصعب، مشددًا أن الفريق كان متأخرًا في النتيجة ولكنه عاد وتوج باللقب.

أضاف إيهاب أن الجهاز الفني واللاعبين أبطال، والتتويج بدوري السوبر هو نتاج الجهد والعرق الذي بذلوه جميعًا، خاصة أن الفريق خاض 5 مباريات أيضًا في الدور نصف النهائي أمام الزمالك، لذلك فإن الموسم صعب ولكن رجال الأهلي دائما في الموعد.

تطرق إيهاب للحديث عن علاقته بالإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه مدرب مميز، ويرغب دائما في تحقيق النتائج الإيجابية، كما أنه يثق به للغاية.

أضاف إيهاب أن أوجستي صاحب الفضل الأكبر في التتويج بدوري السوبر 3 مرات آخر 4 نسخ، مشددًا أن الفريق يلعب على قلب رجل واحد، والجميع يلعب لمصلحة الفريق.

وأتم إيهاب أمين أن الموسم كان صعب للغاية خاصة في بداية بعد خسارة السوبر المصري وكأس مصر في اللحظات الأخيرة من المباراة، لذلك كان الأهم لجميع اللاعبين هو حصد دوري السوبر لتتويج تعب اللاعبين والجهاز الفني بالكامل طوال الموسم الصعب.