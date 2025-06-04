الصين تدرس شراء مئات الطائرات من أيرباص

قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس تقديم طلبية بمئات الطائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص خلال الشهر المقبل، على هامش زيارة قادة الاتحاد الأوروبي إلى بكين للاحتفال "بالعلاقات طويلة المدى" بين الجانبين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن تفاصيل الصفقة مازالت رهن النقاش مع شركات الطيران الصينية لتحديد عدد الطائرات المحتمل، مضيفة أن الصفقة يمكن أن تشمل حوالي 300 طائرة من الطرز ذات الجسم الضيق وذات الجسم االعريض . وقال أحد المصادر إن الصفقة قد تتراوح بين 200 و500 طائرة.

وقالت المصادر إن المفاوضات مازالت جارية، وقد تنهار أو تستغرق وقتا أطول للوصول إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس مع عدد من القادة الأوروبيين بكين في يوليو المقبل للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وتمتلك فرنسا وألمانيا الحصة الأكبر من أسهم أيرباص. وستتيح صفقة ضخمة مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية للرئيس الصيني شي جين بينج توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة.

وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم، توترات متزايدة، في حين يسعى الرئيس ترامب إلى وضع قواعد جديدة لهذه العلاقات. وإذا نجح الجانبان الأمريكي والصين في حل خلافاتهما، فقد تحقق شركة بوينج الأمريكية، منافسة إيرباص، فوزًا كبيرًا - إذ تُعدّ بوينج أكبر شركة مصدرة في الولايات المتحدة.

وقد تضمن الاتفاق التجاري الأخير بين بريطانيا والولايات المتحدة صفقة طائرات كبيرة من بوينج.