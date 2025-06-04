قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بشكل قاطع بعدم المساس بدعم الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل العام، رافضا أي مقترحات لزيادة أسعار تذاكرهم، وذلك رغم الضغوط المالية على قطاع النقل.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» أن الفئات أصحاب الامتيازات تتمثل في أسر الشهداء والمصابين وضحايا الحرب، والمحاربون القدماء، وذوو الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على تخفيض بنسبة 50%.

ومازح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: «مش الصحفيين، اوعى تفتكر إن حضرتك لك امتياز، ولا صحفيين ولا ضباط ولا قضاة ولا حد خالص، الكل يدفع قيمة التذكرة».

وأشار إلى أن قيمة تذكرة الطلاب تصل إلى حوالي 10% فقط من القيمة الفعلية، موضحا أن قيمة التذكرة ارتفعت إلى20 قرشًا فقط في المترو من قرشين، رغم أن متوسط قيمة التذكرة 10 جنيهات.

وكشف عن تقديمه مذكرة لرفع قيمة تذاكر الطلاب بشكل طفيف لتخفيف الأعباء المالية، لكن الرئيس السيسي رفض ذلك رفضًا قاطعًا، قائلا: «أنا كنت مضغوطا مش لاقي، مرة فكرت أقدم مذكرة وأقول الطلبة نرفعها شوية لجنيه، مش عايز أقول لك اللي حصل لي يعني، الرئيس وجه قال ما تقربوش ناحية دعم الطلبة وذوو الاحتياجات الخاصة».