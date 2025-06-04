بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا 100 ألف طائرة درون العام المقبل

تعهدت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بتزويد أوكرانيا بـ100 ألف طائرة بدون طيار "درون" بحلول نهاية السنة المالية الحالية في أبريل 2026، ما يمثل زيادة بمقدار 10 أمثال، وذلك بعد قولها إن طائرات الدرونز غيرت استراتيجيات خوض الحروب.

وقالت الحكومة البريطانية إن الدرونز البالغة قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار) تُعد جزءاً من مبادرة دعم عسكري أوسع نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في بروكسل، والذي تشارك ألمانيا في استضافته.

وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات الدرونز هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية".

وإلى جانب تسليم الدرونز، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير، وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني هذا العام لتدريب قوات أوكرانية.

كانت أوكرانيا قد أعلنت، الأحد الماضي، عن عملية غير مسبوقة استهدفت قاذفات قنابل استراتيجية في قواعد جوية روسية، بعدما تمكنت أجهزة المخابرات الأوكرانية من إخفاء طائرات درونز محملة بمتفجرات داخل منازل خشبية تجرها شاحنات.

وقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، الذي أعلن مسئوليته عن العملية، إنه تم نقل الشاحنات إلى مواقعها قبل أن يتم فتح الأسطح عن بُعد، وتوجيه الطائرات لضرب الأهداف الروسية.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن العملية استهدفت أربع قواعد جوية، حيث تضررت 41 طائرة حربية روسية، فيما قدَّر جهاز الأمن الداخلي الأوكراني في بيان على تطبيق "تليجرام" قيمة الأضرار الناجمة عن الهجمات بنحو 7 مليارات دولار.

في المقابل تقول موسكو إن الهجوم تسبّب في اشتعال نيران في عدد من الطائرات في قاعدتين بإقليم إيركوتسك في سيبيريا ومقاطعة مورمانسك في الشمال، وأكدت أن الحرائق أُخمدت.

واستهدفت عملية "شبكة العنكبوت" منطقة إيركوتسك، التي تبعد أكثر من 4300 كيلومتر عن أوكرانيا، وهو أول هجوم من نوعه حتى الآن في منطقة على هذه المسافة التي تتجاوز مدى الطائرات الدرونز الهجومية بعيدة المدى، أو الصواريخ الباليستية، ولهذا كان على كييف تقريب الدرونز بما يكفي من الهدف.