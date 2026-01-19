البرلمان العربي يعقد جلسته الثانية لدور الانعقاد الثاني السبت المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، السبت المقبل، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ويسبق أعمال الجلسة، اجتماع لجنة فلسطين الذي سيناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، حيث ستناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي ترتيبات عقد ورشة عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي العربي.

وستناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية مستجدات الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، كما ستبحث لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي في ظل العولمة.

فيما ستبحث لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل ارتفاع أعدادهم نتيجة حرب الإبادة الجماعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.