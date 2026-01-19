رئيس كازاخستان يقبل دعوة ترامب بالانضمام إلى مجلس السلام

قال المتحدث باسم رئيس كازاخستان، اليوم الاثنين، إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، سينضم إلى «مجلس السلام» الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قبوله دعوة بذلك الشأن، وأضاف أنه يتطلع للمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

ووفقا لنسخة من رسالة الدعوة ومسودة ميثاق اطلعت عليها «رويترز»، سيترأس ترامب المجلس مدى الحياة وسيبدأ بتناول ملف غزة، ثم يوسع نطاق عمله ليشمل التعامل مع صراعات أخرى.

وأوضح المتحدث رسلان زيلديباي، أن «الرئيس توكاييف كان من أوائل الزعماء الذين تلقوا دعوة من ترامب».

وأضاف: «أرسل رئيس الدولة رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة يعبر فيها عن امتنانه العميق ويؤكد موافقته على الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة».

واستطرد: «أكد الرئيس توكاييف التزام كازاخستان بالمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وتعزيز الثقة بين الدول ودعم الاستقرار العالمي».

ودعا ترامب 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام، لكن العضوية الدائمة ستكون متاحة لمن يدفع مليار دولار.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة الماضي، عن إنشاء مجلس السلام في غزة، كما عين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس مجموعة البنك الدولى أجاى بانجا، من بين الأعضاء السبعة في مجلسه التنفيذي المؤسس.

وذكرت «بلومبرج»، نقلا عن مسودة ميثاق أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام في غزة الذى يرأسه.

وأفاد التقرير، بأن الرئيس الأمريكي سيتولى رئاسة المجلس بدايًة، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس.

ووصف البيت الأبيض، التقرير بأنه «مضلل»، مؤكدًا أنه لا توجد حدود دنيا لرسوم عضوية للانضمام إلى «مجلس السلام»، وفق رويترز.

وردت وزارة الخارجية الأمريكية، على تساؤل رويترز بهذا الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.