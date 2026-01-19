سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مجرى الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز".

وأشارت إلى تسجيل تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط، لافتة إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسير المعادي في أجواء منطقة النبطية.

ومن جهته، أكد المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.