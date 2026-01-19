 طعنة نتنياهو لكلينتون.. أسرار جديدة يكشفها وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق في «الجلسة سرية» - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 12:23 م القاهرة
طعنة نتنياهو لكلينتون.. أسرار جديدة يكشفها وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق في «الجلسة سرية»


نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 12:13 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 12:13 م

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والمقرر عرضها في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وتناول البرومو علاقة الكاتب الفلسطيني البارز ووزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق حسن عصفور، بملف المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي، وكيف قرر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إسقاط نتنياهو بشكل علني وإخراجه من الحكومة، بعد ما اعتبره كلينتون «طعنة من نتنياهو له».

وتتناول الحلقة استكمالا للحوار مع الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور، الذي كشف فيه كيف استخدمت حماس مواجهاتها مع إسرائيل ضد منظمة التحرير.

وتناولت الحلقة كيف كان ياسر عرفات مقبلا على عملية السلام مع إسرائيل بشكل حقيقي، وكيف كان شمعون بيريز، هو الطرف الوحيد داخل إسرائيل الذي كان يرغب في السلام.

ويبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويُعاد السبت 3 صباحًا والأحد 5 مساءً.

