قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال تلك الفترة أجواء شتوية مستقرة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن البلاد تتأثر اليوم، بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس، خاصة في المحافظات الداخلية.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس.

وتوقعت أن تسجل الصغرى في القاهرة الكبرى 10 درجات، والمدن الجديدة 8 درجات، فيما تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات بمحافظات شمال الصعيد.

ونوهت أن الأجواء شديدة البرودة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، كما تصبح قارسة البرودة في بعض المدن الجديدة، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار اليوم تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، مؤكدة أنها تسقط على فترات متقطعة من اليوم.

وذكرت أن الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة في حالات الاستقرار، قائلة إنها كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد اعتبارًا من الأربعاء، ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية، مناشدة المواطنين عدم الانخداع بالدفء نهارًا وتخفيف نوعية الملابس، والمتابعة الدورية للنشرات الجوية.