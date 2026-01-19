تذكرتي تعلن نفاد تذاكر مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية الأفريقية

أعلنت شركة “تذكرتي” نفاد جميع تذاكر مباراة الزمالك والمصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 25 يناير، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب في تمام التاسعة مساءً.

وكانت أسعار التذاكر قد جاءت على النحو التالي:

الدرجة الأولى: 400 جنيه

الدرجة الثانية: 200 جنيه

كبار الزوار: 1000 جنيه

الدرجة الثالثة (يمين ويسار): 75 جنيه

ويستعد الفريقان لمباراة حاسمة، حيث يحتل النادي المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، ثم التغلب على زيسكو يونايتد الزامبي 3-2 في الجولة الثانية. بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه كايزر تشيفز برصيد نقطة واحدة، وزيسكو يونايتد في المركز الأخير بدون أي نقاط.

ويذكر أن النادي المصري بدأ مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع الاتحاد الليبي في ليبيا، قبل أن يحقق الفوز في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته لمواجهة الزمالك في مباراة تعد “قمة المجموعة”.