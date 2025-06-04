شدد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة لم تظلم أي مواطن، سواء كان مالكا أو مستأجرًا تأثر منزله أو محله التجاري بأعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» :« ولا واحد له فلوس، قبل أن يخرج الساكن، سواء الساكن مالك أو مستأجر من الشقة، يحصل على ما يُسمى بتعويض القاطنين».

وأشار إلى زيادة تعويض الشخص القاطن للوحدة إلى 60 ألف جنيه، مقارنة بـ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة في البداية، متابعا: «تأخذ هذا المبلغ تدفعه مقدم شقة ثانية أو تستأجر شقة أو تشتري شقة وتدفع مقدمها وتعيش، وبالتالي لو أنت مؤجر، فأنت أخذت تعويضك؛ لكن لو أنت المالك؟ لك ثمن البيت، ولك ثمن الأرض إذا كانت ملكك».

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، «ظلمتم حد؟»، قائلا: «ولا واحد، لو مواطن جاء وقال لك أنا ظُلمت ولم أحصل على تعويضي على الطريق الدائري طبقا لما خصصته الهيئة المصرية العامة للمساحة، أطلبني، ولو إحنا أخطأنا أو نسيناه، ما عندناش مشكلة خالص، إحنا لما بنغلط بنقول إحنا أخطأنا، إحنا آسفين، إحنا بنعتذر».

وكشف أن إجمالي عدد الوحدات بلغ 12 ألف وحدة سواء شقة سكنية، أو محل تجاري، أو مصنع حلويات في المحافظات الثلاث، لافتا أن قيمة التعويضات المدفوعة حتى الآن حوالي 6 مليارات جنيه.