تراجع معدل الخصوبة في اليابان في عام 2024 ​​إلى مستوى قياسي رغم جهود الحكومة

تراجع معدل الخصوبة في اليابان في عام 2024 للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له، مما يبرز التحدي الهائل الذي تواجهه الحكومة في محاولاتها لعكس هذا الاتجاه في أحد أكثر المجتمعات شيخوخة في العالم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في اليابان، اليوم الأربعاء، أن معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يشير إلى متوسط ​​عدد الأطفال الذين من المرجح أن تنجبهم المرأة خلال سنوات الإنجاب، تراجع إلى 15ر1 في عام 2024، مقارنة بـ 2ر1 في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1947، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان هذا الاتجاه ملحوظا بشكل خاص في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تراجع معدل الخصوبة إلى أقل من 1 للعام الثاني على التوالي.

وتراجع إجمالي عدد المواليد في اليابان إلى نحو 686 ألفا في عام 2024، مما يمثل أول مرة يتراجع ​​فيها هذا الرقم إلى أقل من 700 ألف.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 61ر1 مليون في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان بنحو 919 ألف نسمة، ومدد فترة الانخفاض السنوي في عدد سكان البلاد إلى 18 عاما.

ولا تشمل البيانات الهجرة.

وتؤكد البيانات على أهمية جهود الحكومة الأخيرة لتعزيز الخصوبة.

وأطلق رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر، بما في ذلك توسيع نطاق الإعانات المتعلقة بالأطفال وإعفاء التعليم الثانوي من الرسوم الدراسية.

كما ضمنت الحكومة تعويض الأجور بشكل كامل لبعض الأزواج الذين يأخذون إجازة أبوة، وحسنت ظروف العمل للعاملين في مجال رعاية الأطفال والتمريض.