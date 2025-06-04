وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، التهنئة للنادي الأهلي عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بتاريخه الكبير ومساهمته المستمرة في إسعاد جماهيره.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي نادٍ عريق، وانتصاراته تبعث البهجة في نفوس جماهيره. حزنت لخسارته أمام صن داونز، لكن بيراميدز نجح في الثأر لتلك الهزيمة".

وأضاف: "سأشجع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وإذا وُجّهت لي دعوة لحضور البطولة في الولايات المتحدة، فلن أتردد في الذهاب لدعمه وتشجيعه هناك".

وفي سياق متصل، شدد كامل الوزير على أهمية الحفاظ على قوة نادي الزمالك، قائلاً: "الزمالك هو الجناح الآخر لكرة القدم المصرية، ويحتاج إلى تكاتف كل محبيه وأبنائه. علينا أن ندعمه ليعود إلى مكانته الطبيعية في الساحة الرياضية".