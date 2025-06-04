عودة «الأرتيست» إلى مسرح الهناجر في عيد الأضحى

يعود العرض المسرحي "الأرتيست"، تأليف وإخراج محمد زكي، من جديد في السابعة مساءً، بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على مسرح الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية.

ويناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحًى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعَد رمزًا للممثل، مسلطًا الضوء على المعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، ويشارك في بطولته: هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

تصميم الديكور: فادي فوكيه، وتصميم الأزياء: أميرة صابر ومحمد ريان، وتنفيذ المكياج: إسلام عباس.

شارك في التأليف: أسماء السيد، ويؤدي دور المخرج المساعد: محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن. أما الإخراج المنفذ، فيتولاه كل من: ياسر أبو العينين وخالد مانشي.