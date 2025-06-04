السيطرة على حريق هائل داخل معرض أجهزة كهربائية بالغربية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد معارض بيع الأجهزة الكهربائية بمركز ومدينة سمنود، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق ضخم في أحد معارض الأجهزة الكهربائية، الكائن على طريق المحلة – سمنود، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه بالكامل من قِبل رجال الإطفاء، بمساعدة الأهالي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وتحديد أسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.