تريزيجيه على رأس تشكيل الرياض لمواجهة الدرعية في دوري روشن

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أعلن الجهاز الفني لفريق الرياض تشكيل فريقه لمواجهة الدرعية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-2027، بقيادة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار منافسات المسابقة السعودية.

وجاء تشكيل الرياض أمام الدرعية على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوريان.

خط الدفاع: سلطان، أباسكال، حسين، كيتا.

خط الوسط: مجرشي، فيكتور، مينساه.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أوكو، العلي.