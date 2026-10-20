 أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 6:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 7:01 م

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، ناصر ماهر، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: نذير بو علي، يوسف أوباما.

مقاعد البدلاء: زياد هيثم، أحمد سامي، خالد عوض، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، محمود زلاكة، عبد الرحمن مجدي.


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