مصرع شاب غرقا بترعة المنصورية في الدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة المنصورية بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بغرق شاب في ترعة المنصورية.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثانِ المنصورة، وقوة من الحماية المدنية والإنقاذ، وسيارة إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية غرق "السيد.م، 21 سنة"، من جديلة في ترعة المنصورية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



