مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق الخامس في الشرقية

لفظت طفلتان شقيقتان أنفاسهما الأخيرة؛ إثر سقوطهما من الطابق الخامس في الحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتبين من المعلومات الأولية أن الطفلتان إحداهما عمرها 5 سنوات والثانية رضيعة، حيث كانت والدتهما خارج المنزل فيما حملت الكبرى شقيقتها الصغرى وأثناء محاولتها النظر سقطت هي وشقيقتها ليفارقا الحياة فور سقوطهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول رودينا علاء، 5 سنوات، وشقيقتها آلاء علاء، 20 يوما، جثث هامدة.

تبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلتين إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمسكن الأسرة في الحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.