قائد «سلة الأهلي» يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي

كشف سيف سمير قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، كواليس ما حدث على منصة التتويج بدوري سوبر المحترفين مع محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وكتب سيف سمير عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: «تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية».

وأضاف: «ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الأهلي، ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل و خارج مصر».

وتابع سيف سمير: «وتوضيحاً مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين الحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، وبدون سرد أو الدخول في تفاصيل فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس بعد انتهاء المباراة وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام و تقدير كعادتي مع الجميع».

وواصل: «ورداً على موقف عدم مصافحة الحاج محمد فالحقيقية، أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام، وتم ذلك أمام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة والمهندس خالد مرتجي وعدت مرة أخرى وسلمت عليه مرة تانية.. وأحزنني تفسيرها على هذا النحو خاصة أنني والفريق بأجمعه سلمنا على كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات».

وأتم: «وأولاً وأخيراً أوكد على احترامي وتقدير الكامل للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي».