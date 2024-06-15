مجموعة السبع تدعو لهدنة عالمية أثناء أولمبياد باريس

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تقوم الديمقراطيات الصناعية السبع الرائدة في العالم بحملة للأطراف المتحاربة لإلقاء أسلحتها خلال دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف في باريس.

وفي ختام قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع اليوم السبت، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ، إن المجموعة بأكملها تفضل إبقاء البنادق صامتة خلال الألعاب.

وتم تضمين هذا الطلب أيضا في البيان الختامي الرسمي. وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 16 تموز/يوليو وتنتهي في 11 أغسطس.

وقالت ميلوني إن فرنسا طرحت فكرة هدنة أولمبية جديدة في مناقشات مجموعة السبع. وتتكون المجموعة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.

وأضافت: "لقد كان اقتراحا جيدا تم قبوله بالإجماع".

ومع ذلك، في ضوء الحروب العديدة في أوكرانيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم ، لا ينظر إلى الفكرة باعتبار أن أمامها فرصة كبيرة للنجاح.

ويعود التقليد إلى الألعاب في اليونان القديمة. وفي ذلك الوقت كان يتم الاتفاق على هدنة تبدأ قبل سبعة أيام من بدء الألعاب وتنتهي بعد سبعة أيام من انتهائها. وكان ذلك لضمان وصول جميع الرياضيين ومغادرتهم بأمان.