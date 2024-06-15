مدرب هولندا: فرنسا الأقرب للتتويج بكأس أمم أوروبا هذا العام

أكد رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن فريقه سيخوض مباراته الافتتاحية في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، أمام بولندا غدا الأحد، واضعا في اعتباره أنه من بين المرشحين لنيل اللقب القاري.

ويرى كومان الذي فاز كلاعب بلقب كأس أمم أوروبا 1988، أن المنافسة في يورو 2024 ستكون مفتوحة لكن فريقه سيكون أحد المرشحين للفوز باللقب.

وقال كومان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "في رأيي لا يوجد مرشح كبير، ربما يكون منتخب فرنسا يمتلك أفضلية نسبية عن باقي المنافسين، نظرا لما يمتلكه من خبرات بالإضافة إلى أنه فاز بألقاب كبرى".

وأتم: "لكني أعتقد أنها ستكون معركة مفتوحة بين دول مختلفة، ومن بينها هولندا".