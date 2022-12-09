تقرير: انبعاثات الغاز القطري تعادل الكميات المنبعثة من العالم أجمع

أفاد تقرير منشور حديثا بكون إنتاج الغاز الطبيعي والمسال القطريان وتسارع وتيرته سيتسبب في انبعاثات توازي إجمالي انبعاثات العالم مجتمع بنحو 50 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.



ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن تقرير بانك تراك، أن انبعاثات الغاز القطري ستتسبب وفق الحسابات لخسائر اقتصادية بنحو 20 تريليون دولار ووفاة 11 مليون شخص.



وأكد التقرير أن حقل الشمال القطري للغاز الطبيعي يشكل 70% من الانبعاثات المذكورة، بينما يكفي احتياطي قطر من الغاز والنفط المسببان للانبعاثات 130 سنة حتى ينتهيان.



وذكرت الدراسة أنه بالرغم من وصية الأمم المتحدة بعدم بناء أي منشأة نفطية جديدة للحفاظ على درجة الحرارة العالمية، إلا أن قطر تتوسع بمجال الغاز المسال عبر المنشآت الجديدة؛ ما سيمنع ثبات العالم عند درجة ونصف مئوية من زيادة الاحترار.



وأوضحت الدراسة مشاركة شركات نفطية عالمية كبري بمشروعات قطر المذكورة بالتقرير كشركات توتال وإكسون وشال وغيرها، بجانب العديد من المصارف الشهيرة عالميا التي تمول الغاز القطري ب11 مليار دولار.