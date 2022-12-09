فرنسا تسجل 71 ألفا و621 إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

سجلت فرنسا 71 ألفا و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 38 مليونا و532 ألفا و642، والوفيات إلى 160 ألفا و558.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.