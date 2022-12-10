مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُتفرقة بنابلس

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مناطق مُتفرقة بمُحافظة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن طفلا أصيب بالرصاص وعددا آخر بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة في "بيت دجن" لمناهضة الاستيطان شرق نابلس.



وفي منطقة "حوارة" جنوب "نابلس"، قطع مُستوطنون، الشارع الرئيسي وألقوا الحجارة على السيارات المارة.



وأصيب 6 فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية "أوصرين" جنوب نابلس، حيث أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس والصدر، فيما أصيب خمسة آخرين بالرصاص المطاطي، و25 مواطنا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.