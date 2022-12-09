أعلن الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، أنه سيقدم عرضا كوميديا للجمهور المصري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي يوم 21 فبراير المقبل، أي قبل ليلة من تقديمه حفل بأبو ظبي يوم 22 فبراير المقبل، حيث تقرر طرح تذاكر الحفل يوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر الجاري.



ويجري هارت جولة عالمية، أعلن عنها كيفن هارت عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لتقديم عروض مباشرة للجمهور في عدد من الدول الإفريقية والأسيوية.



ويستعد الفنان الامريكي كيفن هارت لتقديم حفلتين يوم 17 و18 فبراير 2023 بجنوب إفريقيا، وقد اعلن كيفن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ان تذاكر الحفل المقرر يوم 17 نوفمبر المقبل نفدت بالكامل.



كما أعلن عن برنامج حفلاته والذي يتضمن حفلا يوم 22 فبراير بأبو ظبي، ويوم 24 فبراير بالبحرين.



وفي شهر أبريل المقبل من المقرر أن يقدم عدد من الحفلات ببعض مدن بإنجلترا منها برمنجهام، ولندن، ومانشتر، وحفل بأمسترادام بهولندا.



جدير بالذكر أن الممثل الأمريكي كيفين هارت، هو أقرب الممثلين لقلب اللاعب العالمي محمد صلاح، حيث اختاره في تصريحات سابقة له ليجسد شخصيته في فيلم، وقال إنه يعشقه وأن هارت يضحكه كثيرا.



ويعد كيفن هارت واحدا من أشهر نجوم الكوميديا في أمريكا، واشتهر في طفولته بقدرته على إضحاك الآخرين، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية في فيلادلفيا، سافر إلى نيويورك ليلتحق بالجامعة.



بعدها نزح كيفين إلى بروكتون، ماساتشوستس ليعمل هناك بمجال مبيعات الأحذية، بالتوازي مع تقديمه لعروض (ستاند أب كوميدي).



شارك كيفين في عدة أفلام سينمائية من أشهرها: (الضحك على آلامي) 2011، (كيفين هارت: دعني أشرح لك) 2013، أطلق أيضا ألبومين كوميدييين، مضحك على محمل الجد في عام 2010، واضحك على ألمي في عام 2011.